Jadwal Bola Liga Champion Terkini

Selain jadwal bola liga Inggris, jadwal bola liga Champion juga selalu dinantikan oleh penggemar pertandingan sepak bola. Olahraga sepak bola memang sangat digemari oleh masyarakat yang ada didunia ini, segala pertandingan sepak bola mulai lokal, nasional, hingga internasional telah memiliki banyak penggemar dan berbagai event besar yang selalu dinantikan setiap musim dan setiap tahun. Untuk liga Champion sendiri merupakan kejuaraan antar klub sepak bola yang ada di Eropa. Diantara banyaknya klub yang ikut, salah satunya yang mampu menjuarai kompetetisihingga 11 kali adalah Real Madrid, klub lainnya adalah AC Milan, Bayern Munchen, Liverpool, MU, AFC Ajax, dan Internazionale Milano.

Liga Champion untuk sekarang ini telah memasuki babak 16 besar Leg 1 dan Leg 2. Untuk jadwal bola liga Champion babak 16 besar ini akan dimulai dari tanggal 15 Februari 2017 besok. Drawing atau dikenal dengan undian babak ke 16 telah dilakukan pada tanggal 12 Februari 2017 kemaren. Bagi anda yang ingin menonton pertandingan sepak bola khususnya Bayern Munchen vs Arsenal dan PSG vs Barcelona bisa menonton melalui siaran televisi swasta Indonesia. Selain melalui televisi anda juga bisa menonton live dengan melalui streaming. Jadwal bola liga champion yang bisa anda tonton pada tanggal 15 februari 2017 besok antara lain Paris SG vs Barcelona dan Benfica vs Dortmund masing masing 02.45 WIB. Selanjutnya untuk hari kamis 16 februari 2017 antara Real Madrid vs Napoli dan Bayern Munchen vs Arsenal. Hari rabu tanggal 8 Maret 2017 antara Napoli vs Real Madrid dan Arsenal vs Bayern Munchen, dan anda juga bisa melihat liga Cahmpion pada tanggal 9, 15 dan 16 Maret selanjutnya.

Mengetahui jadwal bola liga champion sangat penting untuk mengetahui klub kesayangan anda tampil. Anda bisa menonton melalui televise atau melalui streaming. Untuk link streaming telah tersedia di internet, anda bisa memilih berbagai link yang menyediakan penayangan liga champion. Selain itu pastikan jam atau jadwal penayangan sesuai.