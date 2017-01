Mari Kita Simak Twice Members Profile

Twice Members Profile – sebagai penggemar fanatic dari girl band korea twice tentunya anda harus mengetahu dan paham betul tentag twice members profile. Yang jelas twice merupakan sebuah girl band dari korea yang terbentuk berawal dari sebuah reality show dengan judul Sixtenn dan kemudian di ambilah 9 anggota dari 16 orang yang ada di reality show tersebut dan terbentuklah twice. Setelah terbentuk di bulan agustus 2015 kemudian twice langsung bergerak cepat dengan merilis mini album empat bulan sesudahnya. Mini album tersebut memiliki judul the story begin yang berisikan 1 buah lagu dengan judul like ooh ahh. Setelah itu Twice selalu melejit karena girl band ini memang menarik untuk di lihat.

Terdiri dari 9 orang anggota yang berbeda beda nyatanay tetap bisa membuat girl badn twice tetap kompak dan bisa meraih kesuksesan bersama. Dalam pembahasan twice members profile kali ini Anggota pertama bernama lengkap im Nayeoun dirinya sering di panggil dengan sebutan Nayeoun, selanjutnya anggota kedua yakni bernama lengkap Yoo Jungyoun yang sering di panggil Jungyoun. Kemudian anggota ketiga yakni bernama Hirai Momo dan seirng di panggil Momo. Anggota selanjutnya ayng keempat ada Minatozaki Sana atau lebih sering di panggil dengan nama Sana. Anggota yang kelima ada park Jisoo atau bisa di panggil jisoo atau jinyo. Anggota selanjutnya yang keenam ada Myoui Mina atau lebih akrab di panggil Mina, anggota ketujuh dari Twice ada Kim Dahyun atau sering di panggil Dahyun. Anggota kedelapan milik Twice ada Son Chaeyoung atau nama panggilannya Chaenyoung. Dan anggota yang terakhir alias kesembilan yakni Chou Tsu Zu atau biasa di panggil Tsu Zu

Begitulah 9 anggota dari twice member profile. Memang kesembilan anggota ini di anggap sangat baik perpaduannya karena memadukan kecantikan, vkal yang bagus, ada seni rapper juga, dan tentunya di lengkapi dengan dance yang menarik. Tak salah memang Twice bisa menarik banyak penggemar bukan hanya di korea saja namun hingga di dunia.