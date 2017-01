Mengenal 2018 Concept Cars

Di tahun 2018 concept cars pada mobil mobil mewah akan segera dirilis. Walaupun masih tahap konsep, tetapi masyarakat sudah memperbincangkan segala sesuatu terhadap fitur yang ada pada mobil yang akan dirilis. Diantara banyaknya new cars for 2018, ada satu mobil yang memiliki banyak perhatian didalamnya, mobil tersebut adalah infiniti QX50. Merupakan mobil dengan desain ulang dari infiniti model EX. Perubahan yang ada kalau dilihat dari konsep yang ada lebih mementingkan kenyamanan serta penambahan fitur berbagai macam teknologi. Maka crossover baru akan lebih nyaman dan bergaya. Bahkan mobil infiniti ini akan memberikan berbagai macam fitur canggih dan mampu menghibur penumpang dan pengemudi.

Pada mobil 2018 concept cars yang ada sangat mementingkan kecanggihan dalam hal fitur teknologi, sehingga jangan kaget jika mobil infiniti ini juga memberikan fasilitas berbagai fitur canggih yang bisa dinikmati. Selain itu desain eksterior dan interior menjadi nilai plus yang ada pada mobil ini. begitu pula pada mesin yang ada akan semakin lebih kuat dari mobil sebelumnya. Desain yang ada pada mobil ini sangat menarik, anda akan melihat desain interior yang baru dan mengesankan, dashboard juga dilengkapi dengan berbagai panel yang digital serta tanpak stylish. Selain itu anda juga akan menemukan layar touchscreen untuk crossover, yang sangat berguna dalam mengontrol fitur yang ada di mobil ini juga bisa digunakan sebagai hiburan. Mobil ini memiliki kabin yang lebih besar, sehingga mampu memuat 5 orang, ruang untuk kaki dan kepala juga sangat luas dan nyaman, baik dikursi depan, kedua bahkan ketiga.

Sedangkan untuk mesin mobil ini memiliki mesin yang kuat, menggunakan mesin V6 3.7 liter, dengan memiliki tenaga sebesar 325 tenaga kuda dan 267 pount torsi. Sedangkan percepatan QX50 mulai dari 0 hingga 60 mph hanya memerlukan waktu 4,5 detik saja. sedangkan bahan bakar pada mobil ini lebih efisien dan hemat. Untuk harga mobil ini diberandol dengan harga kurang lebih $ 35.500. dengan adanya konsep mobil infiniti QX50 yang belum rilis, maka di tahun 2018 concept cars lainnya segera anda ketahui.