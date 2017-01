Wardah lip cream best seller – Di dalam kecintaan saya pada skincare, saya juga tetaplah setia pada hoby coba lipstik-lipstik paling baru. Lipstik adalah hanya satu item make-up yang saya pakai sehari-hari. Satu diantara lipstik yang begitu saya menginginkan cobalah salah satunya yaitu wardah exclusive matte lip cream, yang mana tengah happening banget. Mulai sejak tiga bulan terakhir saya rajin teliti availability lip cream ini ke counter wardah, namun akhirnya senantiasa kehabisan stok. Akhirnnya saya pasrah, saya fikir mungkin saja memanglah belum banyak stok yang didistribusikan ke bali atau memanglah lip cream ini laris keras wardahlipcream.com. Sehingga pada akhirnya, rekan saya tawarkan diri untuk menolong mencarikannya di Jakarta serta sudah pasti segera saya iyakan. Pada akhirnya penantian panjang mulai sejak april selesai juga di awal bulan Juli tempo hari.

Tren liquid matte lipstick tengah begitu hits, tidak heran bila pada akhirnya wardah keluarkan matte lip cream ini sebagai seri liquid lipstick mereka yang pertama. Wardah tawarkan lima warna yang cantik-cantik, dari mulai bright red, peach, pink dan nude. Dari lima shade yang ada, saya mengambil keputusan untuk coba dua shade terlebih dulu yakni see you latte serta pink me. Kedua warna yang saya cobal rasa-rasanya begitu pas untuk dipakai keseharian. See you latte warnanya saya sukai banget, diluar itu shade ini bisa saya pakai sebagai base untuk gradient lips style (saya umumnya memberikan sedikit polka shade jingle-giggle dibagian tengah bibir). Dengar-dengar,see you latte memanglah jadi best-seller serta paling favorite dari semuanya shade yang ada loh. Shade pink dari pink me juga saya sukai karena bikin muka saya tampak lebih fresh.

Sesungguhnya saya tak ber-espektasi tinggi dari wardah exclusive matte lip cream ini. Dengan harga 59 ribu, bila warnanya bagus juga saya telah suka. Nyatanya sesudah penggunaan pertama, saya kagum karena selain dari warnanya yang bagus, teksturnya begitu nyaman. Sesudah diterapkan juga, tak diperlukan waktu yang lama sampai dibuat powdery matte finish. Ini berita bagus, karena banyak pula liquid matte lipstick diluar sana yang tidak kunjung kering sesudah diterapkan. Ini bakal bikin lip color-nya bakal banyak transfer kemana saja.